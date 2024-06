A presidente eleita do México, Claudia Sheinbaum, minimizou nesta terça-feira, 11, a reação do mercado financeiro às discussões sobre uma reforma constitucional no país. Em coletiva de imprensa nesta tarde, Sheinbaum argumentou que os investidores não devem ficar preocupados com as propostas em debate, que incluem amplas mudanças no sistema judicial.