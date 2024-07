Os franceses vão às urnas neste domingo, 30, em uma das eleições mais importantes em décadas para a França e toda Europa. Elas foram convocadas pelo presidente Emmanuel Macron, que dissolveu a Assembleia no dia 9, após o avanço da extrema direita nas eleições europeias. Para analistas, com a intenção de medir internamente a força do movimento, o líder fez uma aposta arriscada, que pode custar seu futuro político.