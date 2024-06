O papel da humanidade no aquecimento destrutivo do planeta é comparável ao do meteoro que destruiu os dinossauros, declarou nesta quarta-feira (5) o secretário-geral da ONU, António Guterres. Os impactos da crise climática continuam a ser cada vez mais vívidos, como no Rio Grande do Sul, segundo o chefe da Organização das Nações Unidas. Ele lembrou da tragédia recente no Sul do Brasil em discurso no Museu Americano de História Natural, em Nova York.