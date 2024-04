Caribe Primeiro-ministro do Haiti renuncia em meio a explosão de violência no país Ariel Henry havia anunciado em 11 de março que renunciaria assim que as novas autoridades fossem empossadas. Desde fevereiro, o país vive caos político e social, com gangues armadas tomando conta das ruas, fechando o aeroporto e matando ou ferindo mais de 2,5 mil pessoas