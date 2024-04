A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou neste domingo que vai disputar as eleições para o Parlamento Europeu como o primeiro nome da lista do Irmãos de Itália, uma manobra que visa impulsionar o partido de extrema-direita. A legenda de Meloni foi a mais votada nas eleições nacionais de 2022, com 26%, e as pesquisas apontam que deve obter um resultado similar nas eleições europeias de junho.