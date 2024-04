Na segunda-feira (22), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, revelou o modelo da cédula de votação para as eleições presidenciais, marcadas para 28 de julho. A imagem dele aparece 13 vezes, ocupando todo o topo do documento. Maduro, que assumiu o país após a morte de Hugo Chávez em 2013, busca seu terceiro mandato, sob acusações de manipular o pleito e impedir o registro de concorrentes a fim de manter-se no poder.