Em um contexto de tensões sem precedentes no Oriente Médio, Israel concretizou as ameaças feitas nos últimos dias e atacou o Irã nesta sexta-feira (19), em retaliação a uma barreira iraniana de mísseis e drones lançada no último sábado (13). O ataque foi avisado "de última hora" por Israel aos Estados Unidos, de acordo com o G7 (grupo dos sete países mais industrializados do mundo).