A Ucrânia lançou na quarta-feira (13), pelo segundo dia seguido, uma nova rodada de ataques com drones contra a Rússia, atingindo infraestrutura de energia e refinarias de petróleo em seis regiões do país. O presidente russo, Vladimir Putin, em entrevista à imprensa estatal, ameaçou novamente usar armas nucleares, caso haja risco à segurança do país.