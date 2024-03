Na noite de terça-feira (26), o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes recuperou dados do gravador de viagem do navio que colidiu com a ponte Francis Scott Key em Baltimore, nos Estados Unidos. Os registros foram levados para Washington para análise, conforme declarou à CNN a presidente do Conselho Nacional de Segurança do Transporte dos EUA, Jennifer Hemendy, nesta quarta-feira (27).