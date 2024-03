Um professor de matemática norte-americano decidiu mudar seu nome para Literally Anybody Else — Literalmente Qualquer Outro, em tradução livre — para concorrer à presidência nas eleições dos EUA em 2024. Segundo Dustin Ebey, 35 anos, a ideia surgiu a partir de sua insatisfação com os atuais candidatos à Casa Branca, Donald Trump e Joe Biden.