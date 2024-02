Após o anúncio da morte do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, a viúva dele, Yulia Navalnaya, que promete continuar a luta do marido, é alvo de rumores e notícias falsas. Apenas algumas horas após o anúncio da morte do russo, na sexta-feira (16), uma foto de Yulia ao lado de outro homem em uma praia foi divulgada nas redes sociais.