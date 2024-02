Em viagem de 10 dias com esposa e filho para conhecer o deserto do Atacama, o porto-alegrense Rodrigo Carpi Nejar, 53 anos, promotor de justiça e escritor, decidiu incluir no roteiro Valparaíso e Viña del Mar, ambas na costa do Chile, banhadas pelo Oceano Pacífico. Foi surpreendido com uma espessa e escura fumaça anunciando os incêndios florestais que atingiram os municípios litorâneos e deixaram dezenas de mortos até a noite deste domingo (4).