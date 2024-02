Uma onda de frio extremo, acompanhada de fortes chuvas e nevascas, afeta mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Em algumas regiões, as temperaturas chegam a -30ºC. As informações são do jornal o Estado de S. Paulo. Os acontecimentos climáticos causaram problemas nos aeroportos, adiamentos de eventos esportivos e políticos e moradores precisaram deixar suas casas.