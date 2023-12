No sexto episódio do podcast Terras de Sangue, o colunista Rodrigo Lopes aborda as origens históricas da islamofobia e o cenário do preconceito contra muçulmanos no Brasil. A convidada é Francirosy Campos Barbosa, professora e coordenadora do Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes (Gracias) da USP. Uma pesquisa realizada pelo grupo aponta que houve aumento no número de casos de islamofobia no país após os ataques do Hamas no dia 7 de outubro.