Dezenas de pessoas deslocadas morreram em um atentado com carro-bomba cometido pelo grupo Estado Islâmico (EI), neste sábado (4), na província de Deir Ezzor, no leste da Síria — informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

— O EI lançou um carro-bomba, neste sábado à noite, contra um grupo de deslocados às margens do Eufrates, deixando dezenas de mortos e feridos — disse à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.

As vítimas do atentado fugiam dos combates que arrasam essa província petroleira, na qual os extremistas estão sendo atacados por duas ofensivas distintas: uma, das forças do governo sírio; outra, de uma aliança curdo-árabe apoiada por Washington.

Na quinta-feira, o Exército sírio e seus aliados russo e iraniano expulsaram os últimos combatentes do EI da cidade de Deir Ezzor. Os combates continuam no restante da província, onde o EI está encurralado no vale do Eufrates. Diante do avanço da violência, vários civis tentaram fugir das últimas zonas dos radicais.