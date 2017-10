Os líderes separatistas da Catalunha mantinham a discrição neste domingo (22) sobre os próximos passos para enfrentar as medidas do governo espanhol para recuperar o controle da região.

"Todos os cenários podem e devem ser previstos", declarou o porta-voz do governo catalão Jordi Turull à Catalunya Radio.

"Temos que tomar decisões, como disse o presidente [catalão Carles Puigdemont], com todas as consequências", explicou Turull.

Quando perguntado se aceitaria a ordem destituição do governo de Mariano Rajoy, ele respondeu: "eu me reporto ao presidente da Generalitat da Catalunha".

A contagem regressiva para o fim do governo separatista da Catalunha começou no sábado com o anúncio de medidas para "restaurar a ordem constitucional" na região autônoma.