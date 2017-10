1 de outubro: referendo marcado pela violência

Depois de vários dias de tensões crescentes, milhares de catalães foram aos centros eleitorais para um referendo de autodeterminação, convocado em 6 de setembro, apesar da proibição do Tribunal Constitucional, que o declarou ilegal.

A polícia tenta evitar a votação. Durante o dia, as forças de segurança entram nas assembleias de voto, em alguns casos arrombando portas, para expulsar as pessoas presentes. Agridem manifestantes e disparam balas de borracha.

As imagens da repressão policial rodam o mundo. Pelo menos 92 pessoas ficaram feridas. À noite, o presidente catalão, Carles Puigdemont, afirma que os cidadãos da Catalunha ganharam "o direito de ter um Estado independente sob a forma de uma República".

O chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, diz, por sua vez, que "não houve referendo" e afirma que as forças de segurança "cumpriram suas obrigações".

2: Comunidade internacional condena violência

O governo separatista afirma que o 'sim' ganhou com cerca de 90% dos votos dos 2,26 milhões de eleitores (42,3% de participação). Os partidos que se opõem à independência boicotaram o escrutínio.

A Comissão Europeia insta o governo central e o movimento de independência a acabar com a violência e a retomar o diálogo. Carles Puigdemont pede mediação internacional e exige a retirada das forças de segurança.

3: greve geral na Catalunha e discurso do rei

4: Declaração de independência incerta

5: Ansiedade nos círculos econômicos

O Tribunal Constitucional suspende a sessão do Parlamento da Catalunha anunciada para segunda-feira, na qual se considerava a possibilidade de uma declaração de independência.

Enquanto o mercado de ações cai, o Banco Sabadell, segundo maior da Catalunha, anuncia a deslocalização de sua sede. Várias empresas, incluindo o terceiro banco na Espanha, a Caixabank, ou o grupo Gas Natural, fazem o mesmo no dia seguinte.

6: Tímidos gestos de apaziguamento

Carles Puigdemont anuncia o adiamento do seu discurso no Parlamento regional para terça-feira, enquanto a agenda inclui apenas um ponto sobre a "situação política". Os resultados finais do referendo são anunciados: 90,18% dos votos apoiam a secessão, enquanto a taxa de participação foi de 43%.