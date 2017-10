Rapidamente, ele retomou sua campanha visando as eleições presidenciais de março de 2018, que pretende concorrer contra Putin apesar da proibição da justiça. "Olá, estou fora", escreveu o advogado de 41 anos no Instagram na legenda de uma foto sua na rua.

O opositor declarou estar "pronto para trabalhar" e anunciou que à noite vai participar de uma manifestação na cidade de Astrakhan, um ato autorizado pelas autoridades. Ele espera que as manifestações estabeleçam o ritmo da campanha eleitoral antes das eleições de março.

Inelegível?

O opositor, que cumpriu sua terceira pena de prisão do ano, assegura ter o direito de se apresentar, visto que a Constituição russa determina que qualquer pessoa pode ser candidata desde que não esteja detida.

Navalny, um advogado conhecido por suas investigações sobre a corrupção as elites russas, sempre denunciou uma acusação "fabricada" com "evidentes motivos políticos", cuja única finalidade é impedi-lo de se apresentar contra Vladimir Putin, que está no poder desde 1999.