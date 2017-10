O opositor de 41 anos, que sairá da prisão na quarta-feira (18), fez campanha em toda a Rússia nos últimos meses, apesar das reiteradas advertências das autoridades com relação à impossibilidade de apresentar sua candidatura.

O opositor, que cumpre atualmente sua terceira pena de prisão do ano, assegura ter o direito de se apresentar, visto que a Constituição russa determina que qualquer pessoa pode ser candidata desde que não esteja detida.

Navalny, um advogado conhecido por suas investigações sobre a corrupção as elites russas, sempre denunciou uma acusação "fabricada" com "evidentes motivos políticos", cuja única finalidade é impedi-lo de se apresentar contra Vladimir Putin, que está no poder desde 1999.