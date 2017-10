Os eleitores começaram a votar às 09h GMT (07h de Brasília) e as seções fecharam às 22h GMT (20h de Brasília).

Espera-se que os resultados definitivos não sejam divulgados antes da manhã de domingo e estes tampouco poderão antecipar qual será o novo governo, já que as negociações para formar uma maioria poderiam durar várias semanas.

Na abertura do centro de votação da Prefeitura, na capital, Ragnar Veigar Gudmundsson, um funcionário público de 39 anos, depositou sua cédula com esperanças de que haja uma alternância.

"Tenho aversão ao compadrio", afirmou, em alusão às acusações de despotismo contra a classe dirigente deste país com 335 mil habitantes desde a crise financeira de 2008 e o escândalo dos Panama Papers.

O primeiro-ministro e líder do Partido da Independência, Bjarni Benediktsson, anunciou em setembro que seriam realizadas eleições antecipadas, depois que seu aliado governamental, o partido de centro Futuro Radiante, se retirou da coalizão, apenas nove meses depois de sua chegada ao poder, resultado de longas negociações.

Segundo as últimas pesquisas, de sexta-feira, o Partido da Independência obteria 17 assentos dos 63 do Parlamento, quatro a menos que nas eleições anteriores.

Esse resultado poderia deixá-lo na oposição, já que em conjunto o Esquerda-Verdes, os social-democratas da Aliança e o Partido Pirata somariam, segundo as consultas, 29 parlamentares.

A história recente, no entanto, mostra que os partidos de esquerda têm enfrentado dificuldades para se associar a fim de governar.

Os social-democratas governaram com o movimento Esquerda-Verdes entre 2009 e 2013 depois da renúncia do governo conservador, acusado de negligência durante a crise financeira de 2008, que arrasou a pequena ilha vulcânica do extremo norte da Europa.