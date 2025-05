Fed inicia reunião sobre taxas nos EUA sob incerteza tarifária e pressão de Trump

O mundo financeiro aguarda ansiosamente a próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, já que Trump pediu repetidamente que seus funcionários cortassem as taxas de juros.

Analistas e operadores do mercado calculam em 97% a probabilidade de que o Fed deixará as taxas no nível de dezembro de 4,25% a 4,50%, segundo dados do CME Group.