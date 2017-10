O atacante do Barcelona Lionel Messi , argentino-espanhol que vive na capital da Catalunha desde os 13 anos, postou na sexta-feira numa rede social um vídeo de seu filho caçula, Mateo , cantando uma canção infantil em catalão. A imagem, na qual Mateo, dois anos, canta Joan Petit Quan Balla (Pequeno João Quando Dança) , teve mais de 1 milhão de curtidas em menos de uma hora no .

Companheiro de Messi no Barcelona e sempre atento nas redes sociais, Gerard Piqué ironizou no perfil do colega: “Se é que na Catalunha não deixamos de doutrinar as crianças com o Joan Petit Quan Balla”. A frase é uma referência ao suposto “doutrinamento” nacionalista e separatista nas escolas da Catalunha, que teria ganhado peso após o plebiscito de 1º de outubro, no qual a opção pela independência da região obteve mais de 90% dos votos.