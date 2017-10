Os quenianos votavam nesta quinta-feira (26) em um tensa eleição presidencial, boicotada pela oposição e já marcada pela morte de quatro pessoas em violentos confrontos com a Polícia.

Convocados após a anulação das eleições presidenciais de agosto, esperava-se que nestas eleições fosse reeleito com ampla vantagem o presidente Uhuru Kenyatta, de 56 anos, diante do boicote de seu principal opositor, Raila Odinga, de 72 anos.

Kenyatta esperava contar com uma ampla participação para ter uma certa legitimidade democrática, mas os eleitores evitaram as urnas em grande medida.

Às 17H00 locais (12H00 de Brasília) a participação era de 48%, uma forte queda com relação aos 79% das eleições de agosto - invalidados pela justiça por "irregularidades" -, anunciou o presidente da comissão eleitoral (IEBC), Wafula Chebukati.

O líder opositor, Raila Odinga, que em 10 de outubro retirou sua candidatura, chamou seus partidários a boicotar as eleições "ficando em casa", avaliando que as condições para uma consulta transparente e justa não estavam reunidas.

Ao menos quatro pessoas morreram atingidas por tiro e dezenas ficaram feridas, segundo fontes policiais e hospitalares. Três homens morreram na comunidade de Mathare em Nairóbi e nas cidades de Kisumu e Homa Bay, no oeste.

Segundo o chefe do IEBC, ao menos 87% das seções eleitorais abriram. Mas no oeste, a maioria permaneceu fechada, já que o material para a campanha não tinha chegado e os agentes eleitorais temiam por sua segurança.

Isso levou a Comissão Eleitoral a adiar a votação até o sábado em quatro comarcas do país.

"É uma loucura, estão atirando em nós. Nos manifestamos e atiram em nós. Que tipo de país é este?", declarou à AFP Samuel Okot, de 20 anos, que estava em um hospital de Kisumu com um amigo ferido a bala em um joelho.

Mais de 40 pessoas morreram desde 8 de agosto, a maioria pela repressão policial, segundo as ONGs.

Em 8 de agosto, Kenyatta venceu com 54,27% dos votos contra 44,74% para Odinga. Mas as eleições foram invalidadas pela Suprema Corte, que detectou irregularidades na transmissão de resultados, responsabilizando a IEBC.

Ele anunciou que retirava sua candidatura, mas seu nome foi mantido nas cédulas eleitorais, junto com os de outros candidatos.

Kenyatta, líder da etnia kikuyu, majoritária no país e filho do pai da independência, Jomo Kenyatta, seria reeleito, embora não de forma imediata pela quantidade de recursos que a oposição poderia interpor.

É a pior crise política da última década. As profundas divisões sociais e étnicas do Quênia, um país com 48 milhões de habitantes, ressurgiram.