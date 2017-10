Foi um sonho de juventude realizado. Carles Puigdemont liderou o movimento que resultou na declaração de independência da Catalunha e que, embora tenha lhe valido a destituição do cargo de presidente regional, não cede em seu empenho e convoca seus seguidores à resistência pacífica.

Aos olhos do mundo, este ex-jornalista de 54 anos, de vasta cabeleira castanha, é a face do movimento separatista catalão, que conseguiu 47,7% dos votos nas eleições regionais de 2015.

Nos meios econômicos fala-se do "efeito Puigdemont" para se referir às empresas que deixam a região. "Puigdemont para a prisão!", gritavam os defensores da unidade da Espanha que protestaram em Madri neste sábado (28), no dia seguinte à proclamação da república da Catalunha pelo Parlamento regional.

Como entender a determinação deste homem casado com uma romena, pai de duas filhas pequenas, e que afirma não ter medo de ir para prisão?

Em uma biografia publicada em 2016, o amigo e jornalista Carles Porta o descreveu como um homem "honesto e resiliente", com a característica de "um corredor de fundo". Tem "essa virtude (ou defeito, vai saber): é teimoso".

Sob anonimato, um adversário político seu explicou que "não tem grande bagagem" intelectual, mas desde os 16 anos tem "o separatismo no sangue".

Prefeito de Gerona (98.000 habitantes) desde 2001, o então deputado conservador catalão aceitou. Assim, substituiu à frente do governo regional Artur Mas, inaceitável aos olhos dos separatistas de extrema esquerda - cujo apoio necessitava no Parlamento - devido à sua condição de convertido tardio ao separatismo e seus cortes orçamentários.

Mas deixou para Puigdemont um pesado fardo: o de inimigo número um do governo espanhol do conservador Mariano Rajoy, com o qual não havia nenhum diálogo.