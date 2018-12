Entrevista “Os candidatos passaram a ter mais cuidado com o que diziam”, afirma editor do projeto Comprova Sérgio Lüdtke , à frente da aliança nacional de 24 veículos de mídia para combater notícias falsas, comenta importância do reforço do Grupo de Investigação da RBS para o trabalho do É isso mesmo?, mecanismo de checagem de ZH, durante a campanha eleitoral