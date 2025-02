Dos 50 municípios com decreto de situação de emergência pela estiagem, dois foram reconhecidos pela União

A estiagem que atinge o Rio Grande do Sul já causou o decreto de situação de emergência de 50 municípios do Estado – número que representa cerca 10% do total de municípios gaúchos. De acordo com a Defesa Civil do RS, desse total, dois foram reconhecidos pelo governo federal até esta quarta-feira (5). Ainda, 13 tiveram os decretos homologados pelo governo do Estado .

Além dessas, as cidades com decretos já homologados pelo governo estadual são Capão do Cipó, Nova Esperança do Sul, Tupanciretã, Toropi e Vila Nova do Sul na Região Central, Esperança do Sul, Independência e Porto Lucena, no Noroeste, e Maçambará, Uruguaiana, e Rosário do Sul na Fronteira Oeste.