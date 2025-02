“Alegre, alto-astral e dedicada”: conselheira tutelar que morreu junto com o filho em acidente na RSC-287 estava há um ano no cargo 

Djenfer dirigia um Sandero azul, quando colidiu frontalmente contra um micro-ônibus. Prefeitura de São Martinho do Sul / Reprodução

A morte da conselheira tutelar Djenifer Mariângela Meder, 41 anos, e do filho, Pietro Meder Mezzomo, 10 anos, abalou a cidade de São Martinho da Serra, na Região Central. A mulher e o menino morreram em um acidente na terça-feira (11) na RSC-287, entre os municípios de Candelária e Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo.

Ela, que estava há um ano como titular do Conselho Tutelar de São Martinho da Serra, era definida como alegre, alto astral, dedicada por colegas.

Por volta das 18h de terça, o automóvel Renault Sandero azul dirigido por Djenifer, que trafegava no sentido Vale do Sol a Candelária, colidiu frontalmente contra um micro-ônibus com placas de Santa Cruz do Sul que se deslocava no sentido oposto. O acidente aconteceu no km 130 da rodovia, nas imediações de uma praça de pedágio.

Além de Djenifer e do filho, também estava no carro a filha mais nova, de sete anos. Ela ficou gravemente ferida e foi inicialmente internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Santa Cruz, de onde precisou ser transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre durante a madrugada desta quarta-feira (12).

Segundo informações do hospital, até às 16h30min, a menina seguia na UTI pediátrica do HPS em estado grave. No micro-ônibus, havia quatro pessoas, mas nenhuma delas se feriu.

Conforme o delegado Marcelo Chiara Teixeira, da Delegacia de Polícia de Vale do Sol, que investiga as circunstâncias do acidente, informações preliminares dão conta de que o Sandero teria invadido a pista contrária.

— Ainda aguardamos o laudo e a realização de algumas diligências dentro do inquérito instaurado — pontua o delegado.

Luto oficial

Em suas redes sociais, a prefeitura de São Martinho da Serra lamentou a morte da servidora pública e decretou luto de três dias.

A Zero Hora, o conselho tutelar da cidade contou que Djeni fazia parte do novo colegiado há um ano como titular. Antes, atuou como suplente na cidade de Xangri-lá, no Litoral Norte. Os colegas a descrevem como uma pessoa "alegre, alto-astral e dedicada".

"Djeni era uma mulher que vivia intensamente cada momento. Era alegre, alto astral, dedicada na garantia do direitos das crianças e adolescentes. Uma mãe zelosa, muito família. Adorava viajar e estar junto dos amigos", diz o texto enviado pelos colegas.

O Departamento de Tradições Gaúchas (DTG) Walter Bertoldo Böer, do qual Pietro participava, também decretou luto após o acidente. Em seu perfil no Instagram, o DTG publicou uma homenagem ao "menino querido, que gostava de danças, declamar, andar a cavalo".

O Hospital da Brigada Militar de Santa Maria também divulgou nota de pesar pelas mortes. As vítimas são esposa e filho de um soldado que atua na instituição.

Despedida

A despedida de Djenifer e Pietro, segundo a nota do hospital, estava prevista para começar às 13h desta quarta-feira (12), na Capela de São Martinho da Serra, localizada em Santa Maria. O sepultamento ocorreria às 19h, no Cemitério São Martinho da Serra.