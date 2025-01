IPVA 2025: prazo para pagamento com desconto máximo de 24,8% termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (31) o prazo para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) antecipado com o desconto máximo de 24,8% para pessoas físicas. De acordo com o governo do Estado, o imposto já foi pago por cerca de 37% dos motoristas.

Para aqueles que optaram pelo parcelamento, o último dia de janeiro também é o prazo final para realizar o primeiro pagamento.

O IPVA pode ser pago em até seis vezes, através dos bancos conveniados (Banrisul, Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal) ou por meio de Pix.

Diferente dos anos anteriores, desta vez não há escalonamento de prazos com base no final da placa do veículo. Neste caso, não tem descontos de antecipação, apenas do Bom Motorista e Bom Cidadão.

O pagamento começou em 11 de dezembro, e aqueles que pagaram até 30 de dezembro tiveram um desconto de até 28,13%.

Para quem não quitar o IPVA até 31 de janeiro, o desconto máximo até o fim de fevereiro será menor, de 22,4 %. Já até o último dia de março, o desconto máximo será de 20,8%.

Os motoristas que optarem por não fazer antecipação ou parcelamento terão até o dia 30 de abril como prazo final para quitar o IPVA.

Para pessoas jurídicas, o desconto máximo para pagamento até o fim de janeiro é de 6%. Depois, até o fim de fevereiro, o desconto chega a 3% e, no fim de março, 1%.

Os valores já estão disponíveis para consulta no site e no aplicativo do IPVA, que pode ser baixado gratuitamente na App Store e na Google Play.

Calendário de descontos

Até 31 de janeiro de 2025: até 24,89%

até 24,89% Até 28 de fevereiro de 2025: até 22,40%

até 22,40% Até 31 de março de 2024: até 20,80%