"Prainha de Paulista", localizada às margens do rio Pinheiros, tem baixa adesão e vira meme nas redes sociais

A “Prainha de Paulista”, criada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) às margens do Rio Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, encerrou sua curta temporada no domingo (8). Apesar da proposta inovadora e de integração, a atração teve baixa adesão do público e virou meme nas redes sociais.

Parte do festival Virada Sustentável da Prefeitura de São Paulo, a prainha foi projetada com areia, cadeiras, guarda-sóis, quadra de beach tennis e um palco para apresentações.

Contudo, segundo os trabalhadores presentes, apenas o dia da inauguração e as visitas escolares garantiram maior movimento. As informações são do g1.

DJs para poucos espectadores

Enquanto DJs se apresentavam no local, o público era formado majoritariamente pelos próprios funcionários. Segundo a Sabesp, cerca de 1,3 mil pessoas visitaram o espaço durante os seis dias de evento, incluindo visitantes agendados, escolas e convidados.

O número é modesto, sobretudo se comparado as milhões de visualizações que os vídeos e memes sobre o local atingiram nas redes sociais.

A iniciativa, que buscava refletir sobre sustentabilidade e preservação ambiental, ganhou destaque, mas virou motivo de piada, especialmente após um comentário do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Na rede social X (antigo Twitter), ele brincou: “É tão mais fácil vir para o Rio”, fazendo alusão às famosas praias cariocas.

A população também criticou as condições do local. No local, havia lixo boiando.

A Sabesp chegou a orientar que os visitantes levassem repelentes contra os mosquitos, que se proliferam na beira do rio, além da sua própria garrafa d'água.

A iniciativa

Segundo a Sabesp, o projeto buscava criar um espaço inovador que promovesse debates sobre sustentabilidade e o papel dos cidadãos na preservação ambiental.

“O projeto, às margens do revitalizado Rio Pinheiros, cumpriu amplamente seu propósito de fomentar a reflexão sobre sustentabilidade, preservação dos recursos hídricos, descarte correto de resíduos, uso consciente de água e o papel de cada cidadão na preservação ambiental”, afirmou a companhia em nota.

A prainha integrou a programação da 14ª Virada Sustentável, considerada o maior festival de sustentabilidade da América Latina. O evento reuniu iniciativas culturais, debates e ações de conscientização em diversos locais da cidade.