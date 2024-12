CPI das Bets convoca Virginia Fonseca e Felipe Prior para prestarem depoimento

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga sites de apostas, a CPI das Bets , aprovou, nesta terça-feira (3), a convocação da influenciadora Virgínia Fonseca e do ex-BBB Felipe Prior . Ambos foram chamados como testemunhas e são obrigados a comparecer à comissão. As informações são do portal g1 .

O senador Izalci Lucas (PL-DF), autor do requerimento sobre Felipe Prior, justificou a convocação com base em reportagens que revelaram detalhes do contrato do ex-BBB com uma empresa de apostas.