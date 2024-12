Após quatro dias sem abastecimento de água, parte dos 12 bairros afetados em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, voltou a ter acesso ao serviço neste sábado (30). A água começou a retornar no início da tarde, segundo a Corsan Aegea. Na noite deste sábado, os bairros Nova Sapucaia, Walderez, Capão da Cruz e Camboim e parte do Boa Vista já contavam com boa vazão e pressão nos sistemas, segundo a companhia.