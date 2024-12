Apenas 14% das famílias do RS que tiveram Auxílio Reconstrução negado recorreram

Correção: o prazo dado pelo governo federal para recorrer da negativa de pedido do Auxílio Reconstrução se encerrou na terça-feira (3), e não nesta quarta (4) como publicado entre as 23h32min de terça e 10h22min desta quarta. O texto já foi corrigido.

Apenas 14% das famílias gaúchas que tiveram o pedido Auxílio Reconstrução negado recorreram da decisão . Os dados são de um levantamento realizado pela Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. O período estipulado pelo governo federal para contestar a decisão se encerrou na terça-feira (3) .

De acordo com o levantamento federal, das 302.716 famílias aptas a recorrerem da negativa, 42.527 iniciaram o recurso e ainda não concluíram as solicitações . Isso corresponde a 14% do número total.

As inscrições para o recebimento do benefício, de R$ 5,1 mil, foram abertas em novembro. Os recursos são realizados diretamente com as prefeituras dos municípios de cada solicitante.