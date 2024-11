No final da manhã de quarta-feira (30), Priscila de Freitas, 40 anos, se encontra sentada na frente da porta principal do ginásio do clube XV de Novembro, no interior de Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. Com o semblante abatido, recupera-se de uma noite mal dormida. Apesar de ter tomado remédios para conseguir conciliar o sono, não se sente descansada.