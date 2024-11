Conversas Cruzadas: Trump ou Kamala, quem é melhor para o Brasil nas eleições norte-americanas?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, o professor de Direito e Relações Internacionais na Universidade LaSalle, ⁠Fabricio Pontin, o professor de Economia da UFRGS, ⁠Róber Iturriet Ávila, e o economista e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), ⁠Rodrigo Villa Real Melo, para debater sobre as eleições norte-americanas e que presidente será melhor para o Brasil.