No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o secretário adjunto de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marcelo Camardelli, e o professor do Departamento de Botânica da UFRGS e coordenador-geral do InGá, Paulo Brack, para debater o que muda com a lei que facilita corte de árvores no RS.