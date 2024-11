Conversas Cruzadas: o que esperar das provas e do tema da redação do Enem 2024?

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Matemática e fundador do cursinho pré-vestibular Mottola, Paulo Mottola, ⁠a professora e fundadora do Schemes Biologia e professora de Biologia no Fênix Vestibulares, Marcia Schemes, a professora de Português no Colégio Anchieta, ⁠Isabel Janostiac, e o professor de História no Colégio Farroupilha, ⁠André Sarkis, para conversar sobre como se preparar para o Enem 2024.