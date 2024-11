Após manifestação de cerca de 150 moradores das Ilhas, em Porto Alegre, na quinta-feira (31), o governo federal garantiu que irá publicar nova lista com famílias contempladas no programa Compra Assistida para atingidos pela enchente. A medida prevê que a Caixa Econômica Federal compre imóveis de até R$ 200 mil para quem se encontra nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida.