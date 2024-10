O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) firmou um termo de cooperação técnica com a empresa AECOM, provedora de serviços ambientais no Brasil e na América Latina. A parceria foi assinada nesta quinta-feira (10), na sede do MP em Porto Alegre. O objetivo é auxiliar tecnicamente na formulação dos eixos de reconstrução do Estado e na prevenção a desastres após as enchentes de maio deste ano.