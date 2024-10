"Moço, por favor, não cancela!" Notícia

Motorista de aplicativo faz parto de passageira dentro do carro: "Quando olhei para trás, o bebê estava nascendo"

Caso aconteceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Conforme relato do condutor, a mulher já entrou no veículo com a bolsa estourada. Mãe e filha passam bem

18/10/2024 - 11h22min