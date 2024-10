Eleitores que viajaram de ônibus para votar no último domingo (6) e pagaram pela passagem já podem pedir o dinheiro de volta. O sistema de transporte intermunicipal operou com passe livre, mas parte dos passageiros acabou adquirindo o bilhete, seja por desconhecimento, ou pela compra antecipada ter ocorrido antes do anúncio da gratuidade.