No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe Daniel Wobeto, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RS, ⁠Carlos Borenstein, cientista político, ⁠Mariana Steinmetz, advogada especialista em Direito Eleitoral, e ⁠Sergio Trein, professor de Propaganda Política da UFRGS, debater sobre o alto índice de abstenção nas eleições de 2024.