No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe os vereadores mais votados das maiores bancadas, Jessé Sangalli (PL), Karen Santos (PSOL), ⁠Jonas Reis (PT), e ⁠Moisés Barboza Maluco do Bem (PSDB), para conversar sobre o que esperar da nova composição da Câmara de Porto Alegre.