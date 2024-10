Conversas Cruzadas: Irã e Líbano atacam Israel e guerra no Oriente Médio muda de rumo?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Paulo Rocha recebe o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador da Universidade de Harvard dos Estados Unidos, Vitelio Brustolin, e o professor de Relações internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e pesquisador do King's College de Londres, ⁠Roberto Uebel, para debater os novos rumos da guerra no Oriente Médio após ataques de Irã e Líbano contra Israel.