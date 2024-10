Conversas Cruzadas: EAD está acabando com o Ensino Superior?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor, diretor do Sinpro/RS e conselheiro do Conselho Estadual de Educação (CEEd), Sani Cardon, o presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE), Alejandro Guerrero, a pedagoga da Secretaria de Educação a Distância (Sead) da UFRGS, ⁠Silvia Kist, e a diretora de graduação da Unisinos e representante da Diretoria do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), ⁠Paula Campagnolo, para debater se a educação a distância está acabando com o Ensino Superior.