No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a juíza titular da 1ª Vara de Execuções Criminais (VEC), Sonáli Zluhan, e o delegado diretor da Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, Mario Souza, para debater se o déficit prisional e as questões humanitárias justificam benefícios judiciais a líderes de facções criminosas.