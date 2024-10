A Vale anunciou nesta sexta-feira (25), um acordo definitivo de R$ 170 bilhões com o poder público para a reparação do rompimento da barragem em Mariana, em colaboração com a Samarco Mineração, BHP Billiton Brasil, o governo federal, os governos dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Defensorias Públicas e outras entidades públicas brasileiras.