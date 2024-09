Conhecendo realidades Notícia

Diversidade nas empresas começa pelo letramento dos funcionários

Para especialistas, inclusão de grupos diversos somente se dá quando há entendimento sobre as particularidades de cada um. Cursos, palestras e grupos de afinidade ajudam a orientar equipes sobre como lidar com as diferenças

24/09/2024 - 22h00min Atualizada em 25/09/2024 - 07h23min