O governo federal espera iniciar ao longo do mês de setembro, quatro meses após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, a entrega de moradias para os afetados pela cheia. Segundo a Caixa Econômica Federal, até esta quinta-feira (29), 172 famílias de seis cidades estavam aptas a participar do programa Compra Assistida (veja lista abaixo).