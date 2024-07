No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, que por duas semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o secretário de Turismo em exercício do RS, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, a coordenadora de Turismo do Sebrae-RS, ⁠Amanda Paim, o presidente do Sindtur/Serra Gaúcha, ⁠Claudio Souza, e o CEO da Somos.RS, ⁠Thomas Fontana, para debater a retomada do turismo no Rio Grande do Sul.