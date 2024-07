Preservação do patrimônio Notícia

Começa o processo de restauração do prédio histórico conhecido como Casa da Lomba, em Novo Hamburgo

Parte do investimento foi arrecadado por meio de um projeto contemplado no Fundo para Reconstituição de Bens Lesados. O investimento é de R$ 1,8 milhão. Empresa que vai executar a etapa inicial da obra tem 12 meses para a conclusão do serviço

10/07/2024 - 20h00min